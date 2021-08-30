МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник символически растут вслед за американскими рынками ценных бумаг, при этом торги в Лондоне сегодня не проводятся из-за банковского выходного в стране, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций открылся ростом на позитивном внешнем фоне

По состоянию на 10.43 мск, французский CAC 40 рос на 0,08%, до 6686,89 пункта, немецкий DAX — на 0,02%, до 15855,3 пункта. Британский индекс FTSE 100 в предыдущий торговый день вырос на 0,32%, до 7148,01 пункта, сегодня торги в Лондоне не проводятся.

Европейские фондовые рынки в понедельник торгуются с положительной динамикой, чему способствовал рост американских фондовых бирж в пятницу. Инвесторы продолжают оценивать комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, который заявил, что регулятор может в этом году начать снижать выкуп активов с рынка, но не назвал точных сроков. По его словам, решение об этом, вероятно, будет принято не раньше ноябрьского заседания ФРС.

"Выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла в пятницу в Джексон-Хоуле и множество разговоров о ФРС должны помочь фондовым рынками начать торговую неделе в плюсе", — прокомментировал газете Wall Street Journal стратег по ставкам Commerzbank Райнер Гюнтерманн (Rainer Guntermann).

Инвесторы также находятся в ожидании данных о годовой инфляции в Германии, который будут обнародованы позднее в понедельник. Аналитики полагают, что по итогам августа, по предварительной оценке, она ускорилась до 3,9% с 3,8%.