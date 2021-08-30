МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги понедельника ростом вслед за американскими биржами после комментариев главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов. Эксперты оценили заявления главы ФРС США

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,17%, до 3528,15 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,06%, до 2441,11 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,52%, до 25539,54 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,33%, до 3144,19 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,54%, до 27789,29 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,22%, до 7504,5 пункта.

В пятницу Пауэлл заявил, что было бы ошибкой ужесточать сейчас монетарную политику, так как нынешний всплеск инфляции может оказаться временным. При этом он отметил, что ФРС может в этом году начать снижать объёмы выкупа финансовых активов с рынка, но не назвал точных сроков. По его словам, решение об этом, вероятно, будет принято не раньше ноябрьского заседания Федрезерва.

На заявлениях главы ФРС биржи США заметно выросли, а биржи АТР в понедельник переняли положительную динамику.

При этом особенно отличился автомобильный сектор. Так, акции Nissan подорожали почти на 2% после сообщения компании об увеличении мировых продаж автомобилей в апреле-июле на 16% в годовом выражении, а Toyota — почти на 1%. Продажи этих автомобилей в июле выросли на 13,3% в годовом выражении, а в период с января по июль — на 28,3%.