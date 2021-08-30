МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Лизинговая компания "Европлан" перенесла планируемое первичное размещение акций (IPO), которое ожидалось осенью этого года, на 2022 год, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах, знакомый с планами компании. Российский рынок акций открылся ростом на позитивном внешнем фоне

"В этом году сделку ожидать не стоит", — сообщил он. По его словам, размещение, скорее всего, состоится уже в 2022 году. Ранее источник агентства в финансовых кругах говорил, что IPO лизинговой компании было перенесено с июня на осень 2021 года.

По словам другого источника, подтвердившего перенос IPO, российский рынок автолизинга демонстрирует активный рост, поэтому более позднее по времени IPO будет интереснее для потенциальных инвесторов, и "Европлан" сможет провести размещение на более выгодных условиях.

В апреле стало известно, что акционер лизинговой компании "Европлан", холдинг "Сафмар Финансовые инвестиции" (SFI), рассматривает возможность подготовки компании к IPO в зависимости от рыночной конъюнктуры. Тогда акционер уточнял, что пока никаких официальных решений в отношении первичного публичного размещения акций "Европлана" не принято.

"Ранее мы (холдинг SFI) заявляли, что рассматриваем возможность потенциального IPO "Европлана" при благоприятных рыночных условиях, но не называли ни конкретных сроков возможного размещения, ни других его параметров. Ситуация на данный момент не поменялась", — сообщил РИА Новости представитель SFI.

"Автолизинг, как свидетельствует аналитика "Эксперт РА", по итогам первого полугодия 2021 года вновь показал рост (+73% "Эксперт РА"), и "Европлан" остается лидером этого рынка — одним из самых успешных наших активов", — добавили в компании.

Созданная в 1999 году автолизинговая компания "Европлан" предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса, а также для физических лиц. "Сафмар Финансовые инвестиции" владеет 100% акций компании "Европлан".