МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Российская валюта торгуется без существенных изменений курса к доллару и евро после внушительного роста в минувшую пятницу, следует из данных торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.50 мск растёт на 2 копейки, до 73,55 рубля, курс евро — на 1 копейку, до 86,79 рубля, следует из данных Московской биржи.

ВНЕШНИЙ ФОН

"Скорое объявление о начале сокращения стимулирования ФРС уже было отражено в ожиданиях рынка, а Джером Пауэлл в своем выступлении дал понять, что действия ФРС останутся осторожными и предсказуемыми. Стабильность денежной политики ФРС (и процентных ставок в USD) – один из факторов спроса на рисковые активы", — отмечает Антон Старцев из МКБ. Цены на нефть застыли на утренних уровнях

Эксперт добавляет, что одним из "побочных эффектов" стабилизации ожиданий в отношении денежной политики ФРС стало ослабление доллара.

Индекс доллара (DXY) скорректировался со своих максимальных отметок в районе 93,5 пункта до 92,7 пункта, а паре "евро — доллар", достигла отметки 1,1803 доллара.

Сейчас DXY и пара "евро — доллар" торгуются на нейтральной территории возле отметок 92,68 пункта и 1,1799 доллара.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent подрастает на 0,2% — до 71,84 доллара за баррель.

"Для рынка нефти сейчас основным событием выступает возможность разворачивания урагана "Ида" в Мексиканском заливе. В его ожидании уже приостановлено порядка 15% добывающих мощностей США. В случае обрушения урагана цены на нефть получат дополнительный импульс для роста", — отмечает Екатерина Крылова из Промсвязьбанка.

В итоге курс рубля практически не изменяется к бивалютной корзине. А нефть торгуется возле уровня 5,27 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Дмитрий Бабин из компании "БКС мир инвестиций" считает, что рубль пока не может развить успех пятницы, отражая опасения более глубокого снижения нефтяных цен. Нестабильность нефтяных котировок снижает уверенность рублевых активов

Эксперт добавляет, что если же нефтяные котировки сумеют возобновить рост, то доллар может проверить на прочность промежуточную поддержку, расположенную на отметке 73,16 рубля за доллар.

Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке компании "Фридом финанс" Александр Осин считает диапазон 73,35-74,20 рубля за доллар ориентиром на вторую половину дня.

Дальнейшая динамика рубля будет преимущественно определяться общим отношением инвесторов к активам из развивающихся стран, внешнеполитическим фактором и динамикой цен на нефть, а целевой краткосрочный диапазон по рублю составляет 73-74,5 рубля за доллар, считает директор по инвестициям компании "Сбер управление активами" Ренат Малин.

Эксперт добавляет, что в случае преобладания позитивных настроений на рынке возможно укрепление рубля ниже этого диапазона.