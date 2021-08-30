МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Акции "Камаза", крупнейшего российского производителя грузовых автомобилей, подорожали почти на 20% обновили максимум по котировкам с августа 2009 года, спекулятивный интерес к ним сохранится в краткосрочной перспективе, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

К 15.18 мск акции "Камаза" дорожают на 17,9%, до 95,5 рубля, а ранее в понедельник подскакивали в цене на 18,6%, до 96,1 рубля – максимума с августа 2009 года. При этом индекс Мосбиржи поднимается на 0,91%.

В пятницу компания опубликовала финансовые результаты, рапортовав о росте выручки на 40%. За полгода удалось заработать 3,9 миллиарда рублей при капитализации в 55–60 миллиарда.

Рост финансовых показателей обусловлен увеличением продаж грузовых автомобилей на 45% в годовом выражении и 47% — сегмент автобусов/электробусов/спецтехники, напоминает начальник управления информационно-аналитического контента компании "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.

"В бумагах достаточно часто происходят сильные движения в силу их невысокой ликвидности. Однако импульс роста понедельника — один из наиболее сильных в последние годы", — отмечает эксперт. "Спекулятивный интерес инвесторов к бумагам может сохраниться в краткосрочной перспективе, что открывает дорогу к обновлению многолетних максимумов", — также считает он.

"В июле 2021 года компания после двухлетнего перерыва смогла выплатить дивиденды за 2020 год, однако дивидендная доходность была слишком мала, менее 1%. При сохранении текущей динамики продаж до конца года и уровня дивидендных выплат на уровне 50% по итогам 2021 года дивидендная доходность может составить порядка 6% от текущих котировок", — добавляет главный аналитик Центр аналитики и экспертизы дирекции стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Владимир Соловьев.

"Таким образом, текущий рост стоимости бумаги, по нашему мнению, оправдан и не исчерпан", — заключает он.