МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в понедельник в основном растут, а NASDAQ и S&P 500 достигли новых исторических максимумов, поскольку инвесторы продолжают оценивать слова главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов. Эксперты оценили заявления главы ФРС США

По состоянию на 16.50 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,13% — до 35409,2 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,36%, до 15184,5 пункта, а минутами ранее достиг нового максимума в 15200,7 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,15%, до 4516,2 пункта и обновил рекорд, достигнув 4519,2 пункта.

Пауэлл в рамках конференции в Джексон-Хоул заявил, что участники рынка считают нынешний всплеск инфляции в США временным явлением и верят в ее возвращение к 2% и, по его словам, было бы ошибкой ужесточать политику центробанка в качестве реакции на явления, которые могут оказаться временными. Кроме того, глава Федрезерва отметил, что регулятор может в этом году начать снижать выкуп активов с рынка, но не назвал точных сроков.

Cтратег Pepperstone Group Крис Вестон (Chris Weston), мнение которого приводит газета Wall Street Journal, полагает, что на данный момент рисковые настроения будут преобладать, поддерживаемые заявлениями Пауэлла. Однако, как добавил аналитик, замедление роста мировой экономики в совокупности с возможностью ужесточения политики ФРС остаются угрозой для позитивной динамики рынков.

На текущей неделе инвесторы ожидают данных по рынку труда США. Аналитики ожидают, что уровень безработицы в стране снизился в августе до 5,2% с 5,4% в июле, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 750 тысяч после роста на 943 тысячи.