МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник вечером немного снижается по отношению к евро на фоне роста спроса на рисковые активы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.18 мск курс евро к доллару рос до 1,1801 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1792 доллара. Курс доллара к иене увеличивался до 109,87 иены за доллар со 109,83 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 92,65 пункта.

В понедельник на рынках отмечается повышение спроса на риск, на фоне чего фондовые биржи Азии закрылись в плюсе, а индексы Европы и США растут. Инвесторы продолжают оценивать комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

В рамках конференции в Джексон-Хоул Пауэлл заявил, что участники рынка считают нынешний всплеск инфляции в США временным явлением и верят в ее возвращение к 2% и, по его словам, было бы ошибкой ужесточать политику центробанка в качестве реакции на явления, которые могут оказаться временными. Он также сообщил, что регулятор может в этом году начать снижать выкуп активов с рынка, однако точных сроков не назвал.

Трейдеры также обратили внимание на статистику по Германии. Годовая инфляция в стране за август, по предварительной оценке, ожидаемо ускорилась до 3,9% с 3,8% месяцем ранее. В месячном выражении потребительские цены не изменились, хотя прогнозировался их рост на 0,1%.

Экономист ING Карстен Бжески (Carsten Brzeski), мнение которого приводит газета Wall Street Journal, отмечает, что повышение цен производителей на фоне сбоев в цепочке поставок, рост стоимости сырьевых товаров и постепенное восстановление экономики будут продолжать оказывать влияние на потребительские цены. Таким образом, ING прогнозирует, что годовая инфляция может ускориться до 5% ближе к концу текущего года.