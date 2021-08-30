МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Фондовые индексы Франции и Германии в понедельник закрылись ростом на общем позитивном фоне, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов французский CAC 40 вырос на 0,08%, до 6687,3 пункта, немецкий DAX — на 0,22%, до 15887,31 пункта. Торги на британской бирже не проводились в связи с банковским выходным, по итогам пятницы индекс FTSE 100 увеличился на 0,32% — до 7148,01 пункта.

Росту европейских индексов способствовала положительная динамика на мировых рынках. Так, рынки Азии закрылись ростом в понедельник, индексы США увеличиваются. Также наблюдается рост цен на нефть. Основным поводом для оптимизма стало пятничное выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

В рамках конференции в Джексон-Хоул Пауэлл заявил, что участники рынка считают нынешний всплеск инфляции в США временным явлением и верят в ее возвращение к 2% и, по его словам, было бы ошибкой ужесточать политику центробанка в качестве реакции на явления, которые могут оказаться временными. Он также сообщил, что ФРС может в этом году начать снижать выкуп активов с рынка, однако точных сроков не назвал.

Определенное влияние также оказали данные статистики из Германии. Так, годовая инфляция в стране за август, по предварительной оценке, ожидаемо ускорилась до 3,9% с 3,8% месяцем ранее. В месячном выражении потребительские цены не изменились, хотя прогнозировался их рост на 0,1%.

Старший экономист Commerzbank Ральф Сольвин (Ralph Solveen), мнение которого приводит газета Wall Street Journal, отмечает замедление роста цен на товары и небольшое ускорение стоимости услуг. Commerzbank ожидает, что инфляция в Германии будет ускоряться в ближайшие месяцы, однако с начала 2022 года ее уровень вновь может оказаться низким, поскольку рост заработной платы населения не ускорился.