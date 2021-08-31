МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются без единой динамики в последний день лета на опасениях из-за ситуации с коронавирусом, свидетельствуют данные торгов. Водителям рассказали о важных изменениях по штрафам с 1 сентября

По состоянию на 7.39 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,75%, до 3501,54 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 1,37%, до 2407,57 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,36%, до 25192,5 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,62%, до 3163,75 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,96%, до 28053 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,56%, до 7546,2 пункта.

Китайские инвесторы сохраняют опасения относительно ситуации с коронавирусом. Так, вспышки штамма "дельта" привели к новым дополнительным ограничениям и снизили экономическую активность в стране. Кроме того, индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая резко замедлился и остановился на отметке 47,5 пункта с 53,3 в июле, опустившись ниже отметки в 50 пунктов.

В то же время на других биржах таких опасений нет, и они растут, а для японского индекса дополнительным позитивом стали данные о неожиданном снижении безработицы в июле с учетом сезонных колебаний до 2,8% с июньской отметки в 2,9%.