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https://1prime.ru/Financial_market/20210831/834560147.html
Российский рынок акций открылся небольшим ростом
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Российский рынок акций открыл торги вторника незначительным ростом на позитивном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск рос на 0,1%... ПРАЙМ, 31.08.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций открыл торги вторника незначительным ростом на позитивном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск рос на 0,1% — до 3932,01 пункта. Долларовый индекс РТС увеличивался на 0,4%, до 1691,35 пункта, на фоне укрепления рубля к доллару.
Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 25 копеек — до 73,25 рубля, курс евро — на 1 копейку, до 86,64 рубля.
Нефть символически дешевеет на 0,1% — до 72,18 доллара за баррель сорта Brent.