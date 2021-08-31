МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций открыл торги вторника незначительным ростом на позитивном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи. Рубль символически укрепляется на сохранении внешнего позитива

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск рос на 0,1% — до 3932,01 пункта. Долларовый индекс РТС увеличивался на 0,4%, до 1691,35 пункта, на фоне укрепления рубля к доллару.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 25 копеек — до 73,25 рубля, курс евро — на 1 копейку, до 86,64 рубля.

Нефть символически дешевеет на 0,1% — до 72,18 доллара за баррель сорта Brent.