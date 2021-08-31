Глобальные депозитарные расписки российских компаний растут в цене на Лондонской фондовой бирже
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний растут в цене в последний день лета на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 10.31 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 1,09%, до 7,3 доллара, "Новатэка" — на 2,45%, до 236,55 доллара. Бумаги "Лукойла" дорожали на 0,4%, до 87,35 доллара, "Газпрома" — на 2,74%, до 8,3 доллара, "Газпром нефти" — на 1,56%, до 29,2 доллара.
Расписки "Норникеля" росли в цене на 2,42%, до 33,23 доллара, "Северстали" – на 1,45%, до 23,84 доллара, НЛМК — на 3,91%, до 34,56 доллара.
Бумаги ВТБ дорожали на 4,98%, до 1,39 доллара, Сбербанка — на 1,39%, до 17,88 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличивалась на 1,09%, до 89,91 доллара.
GDR АФК "Система" дорожали на 4,6%, до 8,29 доллара. Бумаги "Магнита" дорожали на 1%, до 15,38 доллара, "Ленты" — на 0,24%, до 3,08 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210831/834560258.html