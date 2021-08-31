МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний растут в цене в последний день лета на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций открылся небольшим ростом

По состоянию на 10.31 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 1,09%, до 7,3 доллара, "Новатэка" — на 2,45%, до 236,55 доллара. Бумаги "Лукойла" дорожали на 0,4%, до 87,35 доллара, "Газпрома" — на 2,74%, до 8,3 доллара, "Газпром нефти" — на 1,56%, до 29,2 доллара.

Расписки "Норникеля" росли в цене на 2,42%, до 33,23 доллара, "Северстали" – на 1,45%, до 23,84 доллара, НЛМК — на 3,91%, до 34,56 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 4,98%, до 1,39 доллара, Сбербанка — на 1,39%, до 17,88 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличивалась на 1,09%, до 89,91 доллара.

GDR АФК "Система" дорожали на 4,6%, до 8,29 доллара. Бумаги "Магнита" дорожали на 1%, до 15,38 доллара, "Ленты" — на 0,24%, до 3,08 доллара.