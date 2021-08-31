МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преодолели утреннее снижение и закрыли торги ростом вслед за биржами США, свидетельствуют данные торгов.

Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ

Американские индексы обновили рекорды на заявлениях главы Федрезерва

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,45%, до 3543,94 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – снизился на 0,46%, до 2429,86 пункта, гонконгский Hang Seng Index — вырос на 1,33%, до 25878,99 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 1,75%, до 3199,27 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,08%, до 28089,54 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,41%, до 7534,9 пункта.

В начале торгов индексы торговались разнонаправленно. На рынки хлынула волна опасений относительно коронавируса: вспышки штамма "дельта" привели к новым дополнительным ограничениям и снизили экономическую активность в стране. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая резко замедлился и остановился на отметке 47,5 пункта с 53,3 в июле, опустившись ниже 50 пунктов.

"Данные снова отразили чрезмерный… шок в секторе услуг из-за ограничений, связанных с COVID", — отметил аналитик Natwest Markets Лю Пэйцянь (Liu Peiqian), чье мнение приводит агентство Франс-Пресс.

При этом индексам все же удалось к закрытию торгов оправиться от "шока" и выйти в уверенный "плюс". Рынки обратили внимание на индексы Уолл-стрит, в частности на Nasdaq и S&P 500, которые закрыли торги понедельника на рекордных уровнях. Сообщения о том, что Федрезерв США не торопиться сворачивать меры поддержки и повышать ставки, наполнили американский рынок оптимизмом, который распространился и на другие регионы.