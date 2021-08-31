МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преодолели утреннее снижение и закрыли торги ростом вслед за биржами США, свидетельствуют данные торгов. Американские индексы обновили рекорды на заявлениях главы Федрезерва

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,45%, до 3543,94 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – снизился на 0,46%, до 2429,86 пункта, гонконгский Hang Seng Index — вырос на 1,33%, до 25878,99 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 1,75%, до 3199,27 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,08%, до 28089,54 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,41%, до 7534,9 пункта.

В начале торгов индексы торговались разнонаправленно. На рынки хлынула волна опасений относительно коронавируса: вспышки штамма "дельта" привели к новым дополнительным ограничениям и снизили экономическую активность в стране. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая резко замедлился и остановился на отметке 47,5 пункта с 53,3 в июле, опустившись ниже 50 пунктов.

"Данные снова отразили чрезмерный… шок в секторе услуг из-за ограничений, связанных с COVID", — отметил аналитик Natwest Markets Лю Пэйцянь (Liu Peiqian), чье мнение приводит агентство Франс-Пресс.

При этом индексам все же удалось к закрытию торгов оправиться от "шока" и выйти в уверенный "плюс". Рынки обратили внимание на индексы Уолл-стрит, в частности на Nasdaq и S&P 500, которые закрыли торги понедельника на рекордных уровнях. Сообщения о том, что Федрезерв США не торопиться сворачивать меры поддержки и повышать ставки, наполнили американский рынок оптимизмом, который распространился и на другие регионы.