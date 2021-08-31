МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут во вторник, в то время как инвесторы обратили внимание на данные об инфляции, которая ускорилась в еврозоне до рекордных с ноября 2011 года темпов, свидетельствуют данные торгов. Инфляция в еврозоне достигла десятилетнего максимума

По состоянию на 13.01 мск, британский индекс FTSE 100 рос на 0,32%, до 7148,01 пункта, французский CAC 40 — на 0,08%, до 6687,3 пункта, немецкий DAX — на 0,22%, до 15887,31 пункта.

Ранее во вторник европейское статистическое агентство Евростат сообщило, что, по предварительной оценке, годовая инфляция в 19 странах еврозоны выросла до 3% с 2,2% месяцем ранее. Такое ускорение темпов роста потребительских цен — сильнейшее с ноября 2011 года. Аналитики, в свою очередь, ожидали роста потребительских цен только до 2,7%.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на макростатистику из Германии. Безработица в стране снизилась до 5,5%, хотя эксперты ожидали, что показатель составит 5,6%.

На рынки также продолжает оказывать влияние и общий оптимизм. Фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись ростом, а американские индексы NASDAQ и S&P 500 завершили торги понедельника новыми рекордными значениями.