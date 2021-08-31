МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций после открытия в "зелёной" зоне в последний летний день торгуется сейчас уже в минусе при некоторой коррекции котировок отдельных финансовых и нефтегазовых бумаг, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.35 мск снижается на 0,44%, до 3911,48 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,2%, до 1681,46 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается в то же время на 22 копейки, до 73,28 рубля, курс евро — растёт на 11 копеек, до 86,76 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,7%, до 71,7 доллара за баррель.

"Во вторник индекс Мосбиржи, открывшись ростом, предпринял попытку развития движения вверх, однако был сдержан небольшим откатом цен на нефть", — говорит Владимир Соловьев из Промсвязьбанка.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Бумаги Sollers и "Камаза" продолжают отыгрывать финансовую отчетность и прибавляют в цене 15% и 34% соответственно. Котировки акций "Алросы" обновили исторические максимумы и прибавляют 3,1%.

Также в лидерах роста — бумаги "Фосагро" (+2,45%), "Русала" (+2,26%), расписки Mail.Ru (+2,36%) и акции ММК (+2,12%)

На отрицательной территории в лидерах торгуются бумаги "Лукойла" (-2,21%), ЛСР (-3,1%), "Новатэка" (-1,25%) и акции TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-2,4%).

В особенности же здесь выделяются бумаги "Мечела", которые корректируются после существенного роста последних дней: обыкновенные акции падают в цене на 3,4%, а префы на 5,33%

ПРОГНОЗЫ

Наталья Пырьева из ФГ "Финам" считает, что в краткосрочной перспективе потенциал роста индекса Мосбиржи ограничен.

"Полагаем, что импульсов для роста на сегодняшней торговой сессии у рынка не будет и рынок к концу дня завершит свою торговую сессию в середине диапазона 3900-3950 пунктов", — полагает Соловьев.

А Дмитрий Александров из компании "Универ капитал" считает, что в случае ухудшения внешнего фона индекс Мосбиржи способен опуститься в район 3860 пунктов.