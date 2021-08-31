События в сфере макроэкономики и бизнеса 1 сентября
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 1 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|1:30
|AUD
|Австралия — Индекс производственной активности AIG (август)
|60,8
|2:50
|JPY
|Япония — Объем капиталовложений (г/г) (2кв2021)
|-7,8%
|4:30
|AUD
|Австралия — ВВП (г/г) (2кв2021)
|1,1%
|9,2%
|4:30
|AUD
|Австралия — ВВП (кв/кв) (2кв2021)
|1,8%
|0,5%
|4:30
|JPY
|Япония — Выступление заместителя управляющего Банка Японии /BoJ/ Масадзуми Вакатабе
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (август)
|50,3
|50,2
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (август)
|-0,5%
|0,1%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (август)
|10,5%
|8,6%
|9:00
|EUR
|Германия — Объём розничных продаж (м/м) (июль)
|4,2%
|-0,9%
|10:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|59
|58,9
|10:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|60,3
|60,1
|10:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|57,3
|57,3
|10:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|62,7
|62,7
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|61,5
|61,5
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|60,1
|60,1
|12:00
|EUR
|Еврозона — Уровень безработицы (июль)
|7,7%
|7,6%
|15:00
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана
|15:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга
|15:15
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (август)
|330 тыс
|625 тыс
|16:30
|AUD
|Австралия — Жилищные кредиты (м/м)
|-2,5%
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|61,2
|17:00
|USD
|США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (август)
|52,9
|17:00
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (август)
|59,5
|58,7
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-2,979 млн барр
|-2,833 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|0,07 млн барр
|19:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс производственной активности PMI (август)
|47,5
|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|Татнефть — телеконференция менеджмента по оттчетности МСФО за 2кв2021
|19:00
|RUB
|Объём розничных продаж (г/г) (июль)
|10,9%
|5,4% (прогноз)
|19:00
|RUB
|Уровень безработицы (июль)
|4,8%
|4,7% (прогноз)
|21:00
|RUB
|ВВП (месячный) (г/г)
|8,5%
|RUB
|Petropavlovsk Plc — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210831/834564335.html