МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 1 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
1:30 AUD Австралия — Индекс производственной активности AIG (август) 60,8  
2:50 JPY Япония — Объем капиталовложений (г/г) (2кв2021) -7,8%  
4:30 AUD Австралия — ВВП (г/г) (2кв2021) 1,1% 9,2%
4:30 AUD Австралия — ВВП (кв/кв) (2кв2021) 1,8% 0,5%
4:30 JPY Япония — Выступление заместителя управляющего Банка Японии /BoJ/ Масадзуми Вакатабе
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (август) 50,3 50,2
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (август) -0,5% 0,1%
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (август) 10,5% 8,6%
9:00 EUR Германия — Объём розничных продаж (м/м) (июль) 4,2% -0,9%
10:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 59 58,9
10:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 60,3 60,1
10:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 57,3 57,3
10:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 62,7 62,7
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 61,5 61,5
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 60,1 60,1
12:00 EUR Еврозона — Уровень безработицы (июль) 7,7% 7,6%
15:00 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана
15:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга
15:15 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (август) 330 тыс 625 тыс
16:30 AUD Австралия — Жилищные кредиты (м/м) -2,5%  
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 61,2  
17:00 USD США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (август) 52,9  
17:00 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (август) 59,5 58,7
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -2,979 млн барр -2,833 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 0,07 млн барр  
19:00 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс производственной активности PMI (август) 47,5  
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB Татнефть — телеконференция менеджмента по оттчетности МСФО за 2кв2021    
19:00 RUB Объём розничных продаж (г/г) (июль) 10,9% 5,4% (прогноз)
19:00 RUB Уровень безработицы (июль) 4,8% 4,7% (прогноз)
21:00 RUB ВВП (месячный) (г/г) 8,5%  
RUB Petropavlovsk Plc — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021