МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник снижаются на фоне слабой статистики по стране, свидетельствуют данные торгов. Индекс доверия потребителей в США в августе сократился

По состоянию на 17.28 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,15% — до 35344,97 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,29%, до 15222,6 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,17%, до 4520,9 пункта.

Давление на настроения инвесторов оказали данные статистики, согласно которым индекс доверия потребителей в США в августе снизился до 113,8 пункта с пересмотренного показателя июля в 125,1 пункта. Аналитики прогнозировали снижение до 124 пунктов.

Также снижение на американских рынках обусловлено некоторой коррекцией после нескольких торговых сессий, когда NASDAQ и S&P 500 обновляли свои максимумы. Трейдеры отыгрывали заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Фондовые биржи Европы растут на данных по инфляции в еврозоне

В связи с этим Аналитик Deutsche Bank Генри Аллен (Henry Allen), слова которого приводит газета Wall Street Journal, полагает, что внимание инвесторов будет обращено к данным по рынку труда, которые будут опубликованы в пятницу. Аллен отмечает, что данные о безработице имеют особую важность для трейдеров после слов Пауэлла об "очевидном прогрессе в движении к максимальной занятости". Хорошие показатели могут стать сигналом для начала сокращения объема выкупа активов.

Аналитики прогнозируют, что уровень безработицы в США снизился в августе до 5,2% с 5,4% в июле, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 750 тысяч после роста на 943 тысячи.