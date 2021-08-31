МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник закрылись в минусе, при этом показали рост на 1-1,8% по итогам августа, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,4% — до 7119,7 пункта, французский CAC 40 — на 0,11%, до 6680,18 пункта, немецкий DAX — на 0,337%, до 15835,09 пункта.

А в августе FTSE увеличился на 1,3%, французский CAC – на 1%, DAX – на 1,8%. Европейским индексам удалось выйти в плюс в последний месяц лета благодаря оптимистичному отклику инвесторов на заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о том, что решение о начале сворачивания экономических стимулов, вероятно, не будет принято до ноябрьского заседания регулятора.

Во вторник же трейдеры обратили внимание на статистику по еврозоне. Так, годовая инфляция в странах валютного блока, по предварительной оценке, ускорилась до 3% с 2,2%. Такой показатель стал максимальным с ноября 2011 года.

"Месяц заканчивается слабостью на европейских рынках, и американские рынки также теряют восходящую динамику", — сказал газете Wall Street Journal аналитик IG Крис Бошан (Chris Beauchamp). По мнению аналитика, снижение вторника можно связать с данными об инфляции в еврозоне, а также со слабой статистикой по США.