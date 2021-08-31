МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно ростом котировок, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" сократилась на 0,08% — до 7,22 доллара, "Новатэка" — выросла на 2,64%, до 237 долларов, "Лукойла" — уменьшилась на 2,57%, до 84,76 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 2,8% — до 8,3 доллара, "Газпром нефти" — на 1,22%, до 29,1 доллара.

Бумаги "Норникеля" выросли в стоимости на 1,23% — до 32,85 доллара, НЛМК — на 0,42%, до 33,4 доллара, "Северстали" — подешевели на 1,28%, до 23,2 доллара.

Стоимость расписок ВТБ увеличилась на 5,13% — до 1,39 доллара, Сбербанка — на 1,22%, до 17,84 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опустилась на 0,72%, до 88,3 доллара.

GDR АФК "Система" подорожали на 4,41% — до 8,28 доллара. Бумаги "Ленты" выросли в цене на 2,44% — до 3,15 доллара, "Магнита" — подешевели на 0,36%, до 15,18 доллара.