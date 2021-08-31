МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Рубль вечером во вторник повышается к доллару и евро на фоне высоких цен на нефть и спокойной динамики мировых торговых площадок.

Снижением курса доллара к большинству развивающихся валют на форексе также поддерживает курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.29 мск снижался на 22 копейки, до 73,28 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 86,51 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПРИБАВЛЯЕТ

Российская валюта вечером повышается к основным резервным валютам, отыгрывая высокие цены на нефть. Несмотря на то, что цена сорта Brent снижается на 0,6% — до 71,8 доллара, она остается около максимумов с начала августа.

При этом игроки воздерживаются от активной торговли в ожидании заседания ОПЕК+, которое состоится в среду. Они также ожидают недельную статистику по динамике запасов нефти и нефтепродуктов в США. Эксперты прогнозируют, что коммерческие запасы за неделю по 27 августа уменьшились на 2,8 миллиона баррелей. За последние 14 недель запасы показывали рост лишь дважды.

Индекс доллара (DXY) торгуется около 92,7 пункта. При этом большинство "развивающихся валют" прибавляют против доллара, поддерживая курс рубля. При этом мировые фондовые индексы в основном опускаются, что снижает эффект поддержки.

Тем не менее, доллар и евро теряют к рублю 0,2-0,3%. Рублевая цена нефти поднялась выше уровня 5,25 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Вероятно, что из-за очередной вспышки коронавирусной инфекции, нефтедобывающие страны из альянса ОПЕК+ могут отказаться от решения по наращиванию добычи, поскольку спрос на нефть может сократиться, полагает Александра Овчинникова из "Сбер управление активами", говоря о факторах курсообразования рубля.

"В таком случае не исключён рост цен на "черное золото" до 76 долларов за баррель, а курс доллара в краткосрочной перспективе пока останется в коридоре 73-74 рубля", — добавляет она.

На фоне существенно снизившейся оценки странового риска и при усилении ожиданий скорого завершения цикла ужесточения монетарной политики в России наблюдается определенное восстановление спроса на ОФЗ со стороны иностранных инвесторов, отмечают аналитики Райффайзенбанка.

"При условии сохранения нейтрального геополитического фона, мы сохраняем наш прогноз по курсу в 72,5 рубля за доллар на конец текущего года", — добавляют аналитики банка.