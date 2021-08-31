МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник вечером поднимается, осторожная позиция Федрезерва по мерам стимулирования и отсутствие ясных планов регулятора по сворачиванию выкупа активов продолжают поддерживать золото, в то время как трейдеры ожидают статистику по безработице в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.14 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 0,27%, или на 4,85 доллара, до 1817,05 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,16% — до 23,968 доллара за унцию.

В пятницу глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что сейчас было бы ошибкой ужесточать денежно-кредитную политику, поскольку нынешний всплеск инфляции в США может оказаться временным.

"Золото было одним из победителей после "голубиных" комментариев Джерома Пауэлла в пятницу", — считает аналитик Oanda Крэг Эрлам (Craig Erlam), чье мнение приводит газета Wall Street Journal. Ожидания по политике Федрезерва отражаются на долларе, к которому чувствительно золото. Мягкая политика ФРС сдерживает курс доллара, что делает золото более доступным для покупки в другой валюте.

Теперь инвесторы ожидают статистику по рынку труда США, которая будет опубликована в пятницу, 3 сентября. Сильные данные по безработице в стране в августе могут указывать на то, что Федрезерв может раньше объявить о сворачивании выкупа активов. Следующее заседание ФРС запланировано на 21-22 сентября.