МОСКВА, 1 сентября — Dow Jones. Фьючерсы на золото завершили вторник с повышением, получив поддержку на фоне ослабления доллара и данных, указавших на падение индекса потребительского доверия в США. Цены на золото также продемонстрировали незначительный рост по итогам месяца.

Цены на золото укрепились после снижения индекса потребительского доверия и индекса менеджеров по снабжению (PMI) Чикаго в августе по сравнению с июлем, отметил Джим Уикофф из Kitco.com.

Согласно данным, опубликованным во вторник Conference Board, индекс потребительского доверия в августе снизился до 113,8 с пересмотренного в сторону понижения июльского значения 125,1. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) Чикаго в августе снизился до 66,8 с 73,4 в июле, достигнув минимума за два месяца.

Декабрьские фьючерсы на золото по итогам торгов на COMEX выросли на 5,90 доллара, или 0,3%, до 1818,10 доллара за унцию.

Декабрьские фьючерсы на серебро завершили сессию почти без изменений, на уровне 24,01 доллара за унцию. По итогам месяца цены на серебро снизились на 6%.

Если доллар продолжит снижаться, это будет оказывать поддержку золоту наряду с нестабильностью фондового и финансового рынков, отметил Уикофф. По его словам, сентябрь и октябрь, как правило, являются турбулентными месяцами для рынков.

"Доллар (ранее во вторник) снижался, поскольку рынок учитывал более низкую вероятность того, что ФРС в сентябре объявит о сокращении стимулирующих мер", — отметил Мариос Хаджикириакос, старший инвестиционный аналитик XM.

Доллар и финансовые рынки сейчас зависят от денежно-кредитной политики. Американская валюта снижалась после выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла на конференции в Джексон-Хоул, которое было воспринято как позитивное для котировок драгоценных металлов. Пауэлл не озвучил четких сроков начала сворачивания стимулирования, из-за чего доллар ранее упал.

“На рынках ожидают, что ФРС либо просигнализирует о начале сворачивания стимулирования в сентябре и запустит этот процесс в ноябре, либо объявит о сокращении покупок активов в ноябре и начнет осуществлять его в декабре”, — отметил Хаджикириакос.

Данные США по рынку труда, которые выйдут в пятницу, будут иметь особую важность для финансовых рынков.

По словам Крейга Эрлама из Oanda, потенциал роста цен на золото, вероятно, будет ограничен ввиду восстановления экономики после вспышки дельта-штамма.

“Восстановление экономики в США, возможно, замедлится в ближайшие месяцы из-за распространения дельта-штамма, однако оно по-прежнему продолжается. Это может ограничить потенциал роста цен на золото в среднесрочной перспективе”, — отметил Эрлам.

Декабрьские фьючерсы на медь почти не изменились, закрывшись по 4,38 доллара за фунт. По итогам месяца они снизились на 2,4%, что стало худшим месячным показателем с января.

Октябрьские фьючерсы на платину выросли в цене на 1,2%, до 1014,10 доллара за унцию. По итогам месяца цены на платину снизились на 3,3%.

Декабрьские контракты на палладий упали на 0,3%, до 2471 доллара за унцию. По итогам августа цены снизились на 7%, это худший месячный результат с января.

— Авторы Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com и Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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