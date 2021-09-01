МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в среду после публикации статистики по Австралии, свидетельствуют данные торгов.

Производство золотых слитков на заводе "Красцветмет"

Золото дешевеет на укреплении курса доллара

По состоянию на 8.33 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,45% — до 3559,3 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — снижался на 0,35%, до 2421,44 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 0,42% — до 25988 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,19% — до 3204,36 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,11%, до 28402 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,21% — до 7519 пунктов, демонстрируя высокую волатильность: ранее в среду индекс сильно снизился (до 7464,2 пункта), но после выхода статданных по стране перешел к восстановлению.

Оптимизму инвесторов способствует статистика из Австралии. Так, ВВП страны во втором квартале вырос на 0,7% в квартальном выражении и на 9,6% в годовом. Аналитики ожидали роста показателей лишь на 0,5% и 9,2% соответственно.

По словам аналитиков VanEck Australia, которые приводит газета Wall Street Journal, хотя во втором квартале ВВП страны вырос на 9,6% по сравнению с годом ранее, его рост может замедлиться, поскольку пандемия COVID-19 сдержит экономическую активность.

Давление на китайские индексы оказывают статданные по стране. Индекс деловой активности PMI в производственном секторе КНР, по данным делового издания Caixin, в августе снизился до 49,2 пункта с уровня июля в 50,3 пункта.