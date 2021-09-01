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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210901/834571055.html
Российский рынок акций открылся в плюсе на внешнем позитиве
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Российский рынок акций открыл торги среды ростом на позитивном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск рос на 0,44% — до 3936,25... ПРАЙМ, 01.09.2021
мосбиржа, торги, биржи, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций открыл торги среды ростом на позитивном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск рос на 0,44% — до 3936,25 пункта, долларовый индекс РТС увеличивался на 0,6% — до 1694,22 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 4 копейки — до 73,18 рубля, курс евро — также на 4 копейки, до 86,41 рубля.
Нефть дорожает на 0,7% — до 72,16 доллара за баррель сорта Brent.