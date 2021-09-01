МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций открыл торги среды ростом на позитивном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи. Акции "Яндекса" обновили исторический максимум

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск рос на 0,44% — до 3936,25 пункта, долларовый индекс РТС увеличивался на 0,6% — до 1694,22 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 4 копейки — до 73,18 рубля, курс евро — также на 4 копейки, до 86,41 рубля.

Нефть дорожает на 0,7% — до 72,16 доллара за баррель сорта Brent.