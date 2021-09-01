МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду растут после выхода статистических данных по еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Безработица в еврозоне в июле ожидаемо снизилась

По состоянию на 12.30 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,77% — до 7174,55 пункта, французский CAC 40 — на 1,09%, до 6753,6 пункта, немецкий DAX — на 0,46%, до 15908,4 пункта.

В среду сначала были опубликованы данные по индексу деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны — по окончательной оценке, в августе он снизился до 61,4 пункта с 62,8 пункта в июле. Аналитики ожидали сохранения показателя на уровне предварительной оценки в 61,5 пункта.

Позднее вышла статистика по безработице в регионе — она снизилась в июле до 7,6% с пересмотренного показателя июня в 7,8%, что совпало с прогнозом аналитиков. Показатель снизился до минимума с мая 2020 года, когда безработица в еврозоне составляла 7,5%

"Настроения на рынках растут в середине недели, при этом аппетит инвесторов к более рискованным активам остается высоким… Большинство участников рынка уверены в восстановлении экономики, а также улучшении ситуации в мире в целом", — сказал газете Wall Street Journal аналитик ActivTrades Пьер Вейре (Pierre Veyret).