МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги среды преимущественно ростом, свидетельствуют данные торгов. Оптимизм на биржах поддержала статистика из Австралии, несколько ослабившая опасения за развитие экономики в условиях коронавируса. Сбербанк ожидает рекордного за много лет роста ВВП России

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,65% — до 35567,1 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – снизился на 0,49%, до 2417,89 пункта, гонконгский Hang Seng Index — вырос на 0,58%, до 26028,29 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,24%, до 3207,02 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,29%, до 28451,02 пункта.

Австралийский S&P/ASX 200 демонстрировал повышенную волатильность в ходе торгов. После выхода статистики по ВВП страны индекс рос, но затем ушел в минус и в итоге закрыл торги небольшим снижением — на 0,1%, на отметке 7527,1 пункта.

Опасения, связанные с распространением новых штаммов коронавируса, продолжают оказывать давление на рынки. Тем не менее, азиатские индексы на этой неделе демонстрируют в основном положительную динамику.

В среду рыночный оптимизм поддержала статистика из Австралии. ВВП страны во втором квартале вырос на 0,7% в квартальном выражении и на 9,6% в годовом. Аналитики ожидали роста показателей лишь на 0,5% и 9,2% соответственно. Европейские биржи растут после выхода статистики по еврозоне

В начале недели трейдеры продолжали отыгрывать заявления главы ФРС США в Джексон-Хоуле. Джером Пауэлл успокоил рынки, дав понять, что регулятор не будет резко ужесточать монетарную политику и сворачивать меры поддержки экономики.

При этом статистика из Китая по-прежнему не радует инвесторов, отчасти сдерживая рост индексов. Во вторник государственное статистическое управление КНР сообщило, что индекс деловой активности PMI в сфере услуг Китая упал до 47,5 пункта с 53,3 в июле, а в промышленности – до 50,1 пункта с июльских 50,4. А по оценке делового издания Caixin, индекс PMI в промышленности в августе упал до 49,2 пункта с уровня июля в 50,3 пункта. Теперь инвесторы ждут данных по индексу PMI в сфере услуг от Caixin. Они будут опубликованы в пятницу.