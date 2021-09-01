МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. На торгах 31 августа американские фондовые площадки продемонстрировали негативную динамику. Индекс S&P 500 сократился на 0,13%, до 4523 пунктов. Dow Jones потерял 0,11%, а Nasdaq опустился на 0,04%. В аутсайдерах оказались энергетические компании (-0,73%), которые следовали за движением нефтяных котировок, и ИТ-сектор (-0,56%). Лучше рынка выглядели эмитенты секторов недвижимости (+0,62%) и циклических потребительских товаров (+0,37%).

· AC Immune (ACIU: +16,3%) объявила, что разрабатываемый ею препарат для лечения болезни Альцгеймера показывает статистически значимый результат по замедлению ухудшения когнитивных способностей у испытуемых.

· Virgin Galactic (SPCE: +9%) анонсировала планы по расширению парка летательных аппаратов с тем, чтобы к 2030-му увеличить число полетов до 660 в год.

· Результаты Zoom Video Communications (ZM: —16,7%) во втором квартале превзошли ожидания рынка. Тем не менее замедление роста выручки испортило настроение инвесторам.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно позитивную динамику. В фокусе внимания инвестсообщества будут данные по занятости от компании ADP, а также результаты министерской встречи ОПЕК+. На симпозиуме в Джексон-Хоуле состояние рынка труда было обозначено председателем ФРС как основной фактор, который будет определять параметры QE, поэтому данные от ADP могут повлиять на ход торгов.

Динамика нефтяных котировок в настоящий момент зависит от результатов министерской встречи ОПЕК+. Распространение новых штаммов коронавируса и, как следствие, снижение мобильности населения, а также приближение сезонного ослабления спроса на топливо в октябре может заставить ОПЕК+ пересмотреть ранее согласованный план по увеличению добычи на 0,4 млн баррелей в сутки ежемесячно до конца года. Замедление темпов роста ведущих экономик также оказывает давление на спрос.

Вчерашнее ослабление активности "быков" на фондовом рынке было обусловлено слабыми макроданными по США. Так, индекс потребительской уверенности в августе упал до 113,8 пункта, что оказалось ниже прогноза в 124 пункта и июльского уровня 125,1. Индекс менеджеров по закупкам Чикаго (Chicago PMI) также сократился в августе до 66,8 пункта по сравнению с 73,4 в июле, тогда как консенсус предполагал снижение показателя лишь до 68,4 пункта.

· Азиатские фондовые площадки продемонстрировали положительную динамику. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,58%, китайский CSI 300 поднялся на 1,33%, японский Nikkei 225 прибавил 1,29%. EuroStoxx 50 повышается на 1,20%.

· Аппетит к риску усиливается. Доходность 10-летних трежерис увеличилась до 1,30%. Цена на фьючерс Brent поднимается выше $71,9 за баррель. Золото корректируется до 1813 долларов за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4500-4540 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные по количеству созданных рабочих мест в частном секторе США в августе от компании ADP. Консенсус предполагает рост до 610 тысяч по сравнению с 330 тысячами в июле.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 62 пунктов, отражая спокойный новостной фон после выступления главы ФРС в Джексон-Хоуле.

S&P 500 продолжает движение в восходящем тренде. Накануне бенчмарк консолидировался в узком диапазоне, удержавшись выше психологически важной отметки 4500 пунктов. Рост на краткосрочном горизонте может продолжиться, так как индикаторы RSI и MACD поддерживают покупателей. Ближайшая цель "быков" — уровень 4560 пунктов. Для разворота тренда S&P 500 должен закрепиться ниже поддержки в области 4370-4400 пунктов.