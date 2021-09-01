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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210901/834574597.html
Курс доллара снизился до 73 рублей
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Рубль в среду плавно повышается против основных резервных валют на фоне слегка дорожающей нефти. Курс доллара расчетами "завтра" на 15.42 мск снижался на 19 копеек, до 73,03... ПРАЙМ, 01.09.2021
доллар, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Рубль в среду плавно повышается против основных резервных валют на фоне слегка дорожающей нефти.
Курс доллара расчетами "завтра" на 15.42 мск снижался на 19 копеек, до 73,03 рубля, курс евро — на 1 копейку, до 86,44 рубля, следует из данных Московской биржи.
Доллар несколькими минутами ранее уже опускался до 73 рублей — впервые с 6 августа.
Баррель сорта Brent прибавляет в цене 0,2%, до 71,77 доллара.