МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Рубль в среду плавно повышается против основных резервных валют на фоне слегка дорожающей нефти.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.42 мск снижался на 19 копеек, до 73,03 рубля, курс евро — на 1 копейку, до 86,44 рубля, следует из данных Московской биржи.

Доллар несколькими минутами ранее уже опускался до 73 рублей — впервые с 6 августа.

Баррель сорта Brent прибавляет в цене 0,2%, до 71,77 доллара.