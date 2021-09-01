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ЦБ РФ — Онлайн пресс-конференция по проекту Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 год и период 2023 и 2024 годов с участием заместителя Председателя Банка России Алексея Заботкина /трансляция на сайте cbr.ru/