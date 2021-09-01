МОСКВА, 1 сент — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 2 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Сальдо торгового баланса (июль) 10,496 млрд австрал. долл 10,2 млрд австрал. долл
4:30 JPY Япония — Выступление члена правления Банка Японии /BoJ/ Госи Катаоки    
6:45 JPY Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB) 0,009%  
10:00 EUR Испания — Изменение количества безработных -197,8 тыс  
12:00 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 0,2%  
12:00 EUR Испания — Аукцион по размещению 15-летних облигаций 0,366%  
12:00 EUR Испания — Аукцион по размещению 50-летних облигаций 1,307%  
15:30 USD США — Объем экспорта 207,7 млрд долл  
15:30 USD США — Объем импорта 283,4 млрд долл  
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 353 тыс 345 тыс
15:30 USD США — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (2кв2021) 2,3% 2,5%
15:30 USD США — Сальдо торгового баланса (июль) -75,7 млрд долл -71 млрд долл
15:30 USD США — Затраты на рабочую силу (кв/кв) (2кв2021) 1% 0,9%
15:30 CAD Канада — Разрешения на строительство (м/м) (июль) 6,9% 0,3%
15:30 CAD Канада — Сальдо торгового баланса (июль) 3,23 млрд канад. долл 1,4 млрд канад. долл
17:00 USD США — Объём промышленных заказов (м/м) (июль) 1,5% 0,3%
20:00 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
15:00 мск RUB ЦБ РФ — Онлайн пресс-конференция по проекту Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 год и период 2023 и 2024 годов с участием заместителя Председателя Банка России Алексея Заботкина /трансляция на сайте cbr.ru/    
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 27.08) 595,6 млрд долл (на 20.08)  
  RUB Московская Биржа — данные по обороту торгов за август 2021    
  RUB VEON — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021    
  RUB Северсталь — закрытие реестра для выплаты див-дов 2кв2021 (ВОСА 20.08.2021) 27,35 (1кв2020) + 15,44 (2кв2020) + 37,34 (3кв2020) + 36,27 (фин) — див-д 2020 46,77 (1кв2021) + 84,45 (2кв2021) — див-д 2021