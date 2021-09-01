События в сфере макроэкономики и бизнеса 2 сентября
МОСКВА, 1 сент — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 2 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Сальдо торгового баланса (июль)
|10,496 млрд австрал. долл
|10,2 млрд австрал. долл
|4:30
|JPY
|Япония — Выступление члена правления Банка Японии /BoJ/ Госи Катаоки
|6:45
|JPY
|Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB)
|0,009%
|10:00
|EUR
|Испания — Изменение количества безработных
|-197,8 тыс
|12:00
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|0,2%
|12:00
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 15-летних облигаций
|0,366%
|12:00
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 50-летних облигаций
|1,307%
|15:30
|USD
|США — Объем экспорта
|207,7 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Объем импорта
|283,4 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|353 тыс
|345 тыс
|15:30
|USD
|США — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (2кв2021)
|2,3%
|2,5%
|15:30
|USD
|США — Сальдо торгового баланса (июль)
|-75,7 млрд долл
|-71 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Затраты на рабочую силу (кв/кв) (2кв2021)
|1%
|0,9%
|15:30
|CAD
|Канада — Разрешения на строительство (м/м) (июль)
|6,9%
|0,3%
|15:30
|CAD
|Канада — Сальдо торгового баланса (июль)
|3,23 млрд канад. долл
|1,4 млрд канад. долл
|17:00
|USD
|США — Объём промышленных заказов (м/м) (июль)
|1,5%
|0,3%
|20:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|15:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Онлайн пресс-конференция по проекту Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 год и период 2023 и 2024 годов с участием заместителя Председателя Банка России Алексея Заботкина /трансляция на сайте cbr.ru/
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 27.08)
|595,6 млрд долл (на 20.08)
|RUB
|Московская Биржа — данные по обороту торгов за август 2021
|RUB
|VEON — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021
|RUB
|Северсталь — закрытие реестра для выплаты див-дов 2кв2021 (ВОСА 20.08.2021)
|27,35 (1кв2020) + 15,44 (2кв2020) + 37,34 (3кв2020) + 36,27 (фин) — див-д 2020
|46,77 (1кв2021) + 84,45 (2кв2021) — див-д 2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210901/834575165.html