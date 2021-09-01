МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по основным индикаторам, при этом в ходе торгов индекс Мосбиржи в первый день осени обновил исторический максимум на фоне заметного роста отдельных бумаг, а РТС смог подняться выше 1700 пунктов впервые с марта 2012 года, следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,33% — до 3971,02 пункта, исторический максимум зафиксировался на уровне 3972,68 пункта, в то же время долларовый индекс РТС подскочил на 1,84%, до 1715,09 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.06 мск снижался на 33 копейки, до 72,89 рубля, курс евро – на 11 копеек, до 86,34 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,28%, до 71,43 доллара за баррель.

"Драйверами для роста стали позитивный внешний фон и положительная динамика цен на газ и алюминий, благодаря чему "Газпром", "Новатэк" и "Русал" выглядели лучше рынка. Не помешало российским индексам даже снижение нефтяных фьючерсов на процент на фоне решения ОПЕК+ придерживаться плана по росту добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно до декабря", — говорит Сергей Кауфман из ФГ "Финам".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции Petropavlovsk взлетели к концу основной сессии на 8,93%.

Существенного позитива добавило сообщение, что в конце октября Petropavlovsk может объявить о дивидендной политике, которой инвесторы ждут уже давно, отмечает Кауфман.

Бумаги нефтегазового сектора выросли на фоне проходящего заседания ОПЕК, по результатам которого может быть увеличена добыча нефти, что позволит отечественным нефтяным компаниям нарастить производство, указывает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

Так, акции "Новатэка" прибавили 4,06%, префы "Башнефти" — 2,2%, "Транснефти" — 1,1%, акции "Лукойла" — 1%.

В свою очередь Кауфман замечает, что менеджмент "Транснефти" заявил, что в следующем году рассчитывает провести сплит (дробление) акций, на данный момент для этого ожидается одобрение регулятора ЕС. Привилегированные акции "Транснефти" умеренно положительно отреагировали на новость, указывает он.

В лидерах роста также расписки TCS (6,23%), акции "Интер РАО" (3,5%), "Русала" (3,25%), обыкновенные акции "Мечела" (2,81%) и акции ММК (2,78%).

Акции "Северстали" упали на 3,51% на фоне дивидендного разрыва. В лидерах снижения также акции "Фосагро" (-2,95%), расписки Qiwi (-1,57%), префы "Ростелекома" (-1,23%), акции Polymetal (-1,2%) и расписки "Ленты" (-1,08%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Жильников ожидает, что в четверг рынок продолжит расти, а актуальным для индекса Мосбиржи станет тестирование значения 4000 пунктов.

"Индикатор Мосбиржи поднялся до исторического максимума… с ближайшим сопротивлением 4000 пунктов, а долларовый РТС — до пика с марта 2012 года… с ближайшим сопротивлением 1750 пунктов. Рынок продолжает повышение вне зон перекупленности, что позволяет покупателям действовать более свободно. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3920-4030 пунктов", — говорит Елена Кожухова из "Велес Капитала".

По мнению Александра Бахтина из "БКС Мир инвестиций", в четверг динамика цен на нефть и общерыночный фон продолжат определять характер торгов на российском рынке. Из важной экономической статистики четверга он отмечает сведения из США – сальдо торгового баланса и объем промышленных заказов в июле, а также недельное число первичных заявок на получение пособий по безработице.