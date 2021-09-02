МОСКВА, 2 сен — Dow Jones. Котировки золота в среду снизились после того, как отчет ADP по занятости в частном секторе США не оправдал ожиданий. Адвокат рассказал, как спасти свое жилье от мошенников

Инвесторы пристально следят за данными по числу рабочих мест в США, поскольку они могут помочь определить темпы и сроки сворачивания программы ежемесячной закупки активов ФРС объемом в 120 млрд долларов. Эти меры оказали поддержку экономике США в период пандемии.

Однако на фоне восстановления экономики возникают вопросы о необходимости сохранения мягкой денежно-кредитной политики.

Декабрьские фьючерсы на золото на COMEX снизились на 2,10 доллара, или 0,1%, до 1816 доллара за унцию.

За август цены на золото выросли менее чем на 1 доллар.

Число рабочих мест в частном секторе США в августе увеличилось на 374 000, в то время как экономисты прогнозировали рост на 600 000. Об этом сообщили в Automatic Data Processing. В компании отмечают, что восстановление рынка труда замедлилось. Россиян предупредили о рекордном росте цен на красную икру

Отчет ADP предваряет данные Минтруда США по числу рабочих мест вне сельского хозяйства, которые будут опубликованы в пятницу.

Между тем декабрьские фьючерсы на серебро выросли на 21 цент, или 0,9%, до 24,22 доллара за унцию. За август этот металл снизился в цене на 6%.

Декабрьские фьючерсы на медь упали на 2,2% до 4,28 доллара за фунт. Октябрьские фьючерсы на платину упали на 1,4% до 999,60 доллара за унцию. Декабрьские фьючерсы на палладий снизились на 1,2% до 2441,50 доллара за унцию.

— Авторы Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com и Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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