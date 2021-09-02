МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут в четверг вслед за американскими фондовыми рынками, свидетельствуют данные торгов.

Работа трейдера

Экономисты назвали валюты, которые переживают последние дни

По состоянию на 7.27 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,55%, до 3586,65 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,23%, до 2423,44 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,05%, до 26041,88 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,91%, до 3177,93 пункта, японский Nikkei 225 рос на 0,27%, до 28529 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,73%, до 7472,5 пунктов.

Азиатские инвесторы обратили внимание на рост на американских фондовых биржах накануне, которые, в свою очередь, находились в ожидании данных с рынка труда США — они выйдут позднее. Аналитики полагают, что среднее число заявок на пособие по безработице за неделю по 28 августа сократилось до 345 тысяч.

В то же время снижение корейского индекса было вызвано ожиданием ужесточения монетарной политики в стране после всплеска инфляции. Индекс потребительских цен там вырос на 2,6% за год по итогам августа. При этом аналитики ожидали показателя на уровне лишь 2,3%.

По словам аналитиков Barclays, которые приводит газета Wall Street Journal, более высокая, чем ожидалось, инфляция в Южной Корее может оправдать еще одно повышение учётной ставки центральным банком в ноябре.