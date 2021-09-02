МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном ростом, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций обновил исторический максимум на дорогой нефти

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 3,08% — до 7,57 доллара, "Новатэка" — на 3,17%, до 254,2 доллара, "Лукойла" — на 1,52%, до 87,92 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 1,01% — до 8,61 доллара, "Газпром нефти" — на 0,17%, до 29,45 доллара.

Бумаги "Норникеля" снизились в цене на 0,46% — до 32,79 доллара, НЛМК — выросли на 0,3%, до 33,6 доллара, "Северстали" — на 2,57%, до 23,16 доллара.

Стоимость расписок ВТБ уменьшилась на 0,85% — до 1,4 доллара, Сбербанка — на 0,88%, до 18,07 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", поднялась на 2,93%, до 96,28 доллара.

GDR АФК "Система" подорожали на 0,59% — до 8,46 доллара. Бумаги "Ленты" увеличились в стоимости на 1,28% — до 3,17 доллара, "Магнита" — на 1,02%, до 15,37 доллара.