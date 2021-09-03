Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в пятницу без единой динамики
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в пятницу без единой динамики, рынки продолжают ожидать данные по безработице США, которые могут указать на дальнейшие действия Федрезерва по мерам стимулирования, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,43%, до 3581,73 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,56%, до 2414,3 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,72%, до 25901,99 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,79%, до 3201,06 пункта, японский Nikkei 225 — на 2,05%, до 29128,11 пункта, австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,5%, до 7522,9 пункта.
"Инвесторы делают странные ставки на то, что слабые данные по безработице в США подтолкнут Федрезерв к более длительному откладыванию сворачивания, поэтому рынки растут", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение аналитика Mizuho Bank Венкатесварана Лаваньи (Venkateswaran Lavanya).
Данные по безработице в США за август будут опубликованы позднее в пятницу. Эксперты прогнозируют снижение безработицы до 5,2% с 5,4% и рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики на 750 тысяч. Слабая статистика может послужить для рынков сигналом к более позднему сворачиванию выкупа активов Федеральной резервной системой США.
Биржи Китая сдержали снижение цен на медь и слабая статистика на неделе. Так, в среду медь потеряла 2,2% стоимости, дальнейший рост не полностью отыграл падение котировок промышленного металла. Кроме того, индекс деловой активности PMI в производственном секторе КНР, по данным делового издания Caixin, в августе снизился до 49,2 пункта с уровня июля в 50,3 пункта, прогноз составлял 50,2 пункта.
Японский Nikkei 225 подскочил после новости о том, что премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Суточный рост индекса стал сильнейшим с 12 июля, а недельный достиг 5,4%, что является самым высоким значением с ноября 2020 года, когда рост составил 5,9%.
https://1prime.ru/Financial_market/20210903/834598902.html