МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в пятницу без единой динамики, рынки продолжают ожидать данные по безработице США, которые могут указать на дальнейшие действия Федрезерва по мерам стимулирования, свидетельствуют данные торгов. Минфин купит валюту и золото на 327,1 миллиарда рублей

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,43%, до 3581,73 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,56%, до 2414,3 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,72%, до 25901,99 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,79%, до 3201,06 пункта, японский Nikkei 225 — на 2,05%, до 29128,11 пункта, австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,5%, до 7522,9 пункта.

"Инвесторы делают странные ставки на то, что слабые данные по безработице в США подтолкнут Федрезерв к более длительному откладыванию сворачивания, поэтому рынки растут", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение аналитика Mizuho Bank Венкатесварана Лаваньи (Venkateswaran Lavanya).

Данные по безработице в США за август будут опубликованы позднее в пятницу. Эксперты прогнозируют снижение безработицы до 5,2% с 5,4% и рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики на 750 тысяч. Слабая статистика может послужить для рынков сигналом к более позднему сворачиванию выкупа активов Федеральной резервной системой США.

Биржи Китая сдержали снижение цен на медь и слабая статистика на неделе. Так, в среду медь потеряла 2,2% стоимости, дальнейший рост не полностью отыграл падение котировок промышленного металла. Кроме того, индекс деловой активности PMI в производственном секторе КНР, по данным делового издания Caixin, в августе снизился до 49,2 пункта с уровня июля в 50,3 пункта, прогноз составлял 50,2 пункта.

Японский Nikkei 225 подскочил после новости о том, что премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Суточный рост индекса стал сильнейшим с 12 июля, а недельный достиг 5,4%, что является самым высоким значением с ноября 2020 года, когда рост составил 5,9%.