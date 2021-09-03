МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций сумел отыграть почти все утреннее снижение, хотя основные индексы и остаются в символическом минусе в ожидании блока макроэкономической статистики из США, следует из данных торгов. Нефть дорожает к концу недели

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.32 мск снижался на 0,1%, до 3986,97 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,02%, до 1726,21 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" опускался в то же время на 11 копеек — до 72,76 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 86,38 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,6%, до 73,47 доллара за баррель.

"Российский рынок в пятницу открылся снижением, однако к середине торгов почти компенсировал свое падение. В ближайшее время выйдут данные по занятости США, которые могут значительно изменить настроения участников рынка и от которых будет зависеть, сумеет ли индекс Мосбиржи преодолеть сегодня 4000 пунктов", — отмечает Владимир Соловьев из Промсвязьбанка.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста бумаги "Норникеля" (+1,65%), котировки компании отыгрывают новость о возможном мировом соглашении с Росрыболовством.

Также в лидерах роста — обыкновенные акции "Россетей" (+3,14%), "Камаза"(6%), "Алросы" (1,45%) и "Газпрома" (1,34%). Бумаги "Русала" (+3,25%) продолжают рост и вплотную приблизились к историческим максимумам.

На отрицательной территории в лидерах бумаги "Распадской" (-1,07%), Мосбиржи (-1,86%), депозитарные расписки Qiwi (-1,63%), Petropalovsk (-2,35) и расписки Mail.Ru (-1,26%). Доля "плохих" кредитов в России вернулась к историческому минимуму

ПРОГНОЗЫ

"Сегодня в фокусе внимания инвесторов будут данные по рынку труда за август. Публикация должна прояснить степень негативного влияния очередной волны эпидемии на экономическую активность в Штатах. Статистика занятости остается важным ориентиром и для ФРС при определении сроков сворачивания стимулирующих мер", — напоминает Илья Зубков из "Фридом Финанс".

Эксперты Альфа-банка ожидают, что российский рынок акций сегодня будет следовать за европейскими и американскими аналогами, однако после сильного роста уходящей недели, а также в связи с Днем труда в США (в понедельник рынок в Штатах будет закрыт) инвесторы могут фиксировать прибыль, хотя окончательно это станет понятно после выхода статистики по рынку труда.

Соловьев из Промсвязьбанка предупреждает, что к концу дня инвесторам следует быть осторожными, поскольку участники рынка могут зафиксировать прибыль перед длинными выходными в США.