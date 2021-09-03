МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу закрылись снижением на фоне статистики по региону и слабых данных по рынку труда в США, свидетельствуют данные торгов. Индекс Мосбиржи впервые в истории поднялся выше 4000 пунктов

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,36%, до 7138,35 пункта, французский CAC 40 — на 1,08%, до 6689,99 пункта, немецкий DAX — на 0,37%, до 15781,2 пункта.

Давление на индексы в конце недели оказала внутренняя статистика. Так, композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в августе снизился до 59 пунктов с 60,2 пункта в июле. При этом аналитики ожидали сохранения показателя на уровне предварительной оценки в 59,5 пункта.

Данные по объему розничных продаж в еврозоне в июле также оказались хуже прогнозов — показатель в месячном выражении снизился на 2,3%, в то время как прогнозировался рост на 0,1%.

Кроме того, на динамику европейских фондовых рынков повлияли данные из США, где безработица в августе ожидаемо снизилась до 5,2% с уровня июля в 5,4%, однако число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось лишь на 235 тысяч при прогнозе роста на 750 тысяч.

"Отчет о занятости в США оказался намного слабее, чем ожидалось, что вызвало вопросы по скорости восстановления экономики и рисках продолжающейся третьей волны вируса, однако это также означает давление на Федрезерв начать сокращать объем выкупа активов", — сказал газете Wall Street Jo рыночный стратег eToro Бэн Лэйдлер (Ben Laidler).