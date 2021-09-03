МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные торговой площадки. Индекс Мосбиржи впервые в истории поднялся выше 4000 пунктов

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,19% — до 7,58 доллара, "Новатэка" — снизилась на 0,43%, до 253,1 доллара, "Лукойла" — на 1,16%, до 86,9 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 1,21% — до 8,71 доллара, "Газпром нефти" — на 1,7%, до 29,95 доллара.

Бумаги "Норникеля" увеличились в цене на 1,83% — до 33,39 доллара, а НЛМК — упали на 4,94%, до 31,94 доллара, "Северстали" — на 2,25%, до 22,64 доллара.

Стоимость расписок ВТБ выросла на 0,29% — до 1,4 доллара, Сбербанка — на 0,08%, до 18,09 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 0,39%, до 95,9 доллара.

Цена GDR АФК "Система" осталась на уровне закрытия четверга в 8,46 доллара. Бумаги "Ленты" снизились в стоимости на 1,42% — до 3,12 доллара, "Магнита" — на 1,04%, до 15,21 доллара.