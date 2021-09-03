МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу вырос третий день подряд по основным биржевым индексам. Американский финансист назвал сумасшедшей идею держать активы в долларах

Снижение рынка нефти и большинства мировых фондовых индексов не помешали обновлению российскими индексами максимумов.

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,27%, до очередного максимума 4001,70 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,44%, до 1734,16 пункта — максимума с марта 2012 года.

За неделю индекс Мосбиржи вырос на 2,94%, РТС — на 4,2%, соответственно.

ВНЕШНИЙ ФОН ПРИВОРЕЧИВ

Российский фондовый рынок в пятницу поднялся, несмотря на противоречивый внешний фон. Так, западные фондовые индексы в основном снижаются в пределах 1,1%. Инвесторы оценивают макроэкономическую статистику. Так, композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в августе снизился до 59 пунктов с 60,2 пункта в июле. При этом аналитики ожидали сохранения показателя на уровне предварительной оценки в 59,5 пункта.

Данные по объему розничных продаж в еврозоне в июле также оказались хуже прогнозов — показатель в месячном выражении снизился на 2,3%, в то время как прогнозировался рост на 0,1%.

Наконец, безработица в августе ожидаемо снизилась до 5,2% с уровня июля в 5,4%, однако число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось лишь на 235 тысяч при прогнозе роста на 750 тысяч.

Стоимость нефти теряет 0,4%, достигая 72,7 доллара за баррель марки Brent. После активного роста в 20-х числах августа (с отметок в районе 65 долларов) рынок нефти стабилизируется.

При этом индекс доллара (DYX) на слабой отчетности по рынку труда США слабеет на 0,2%, до 92,1 пункта, косвенно подавая сигнал об аппетите к риску. Эксперт дал прогноз по курсу криптовалюты Ethereum

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста цены среди российских акций оказались бумаги "Русала" (+7,8%), по инерции обновившие максимум за время торгов на Мосбирже (61,6 рубля). На торгах в Гонконге они максимально дорожали в апреле 2011 года — до 14,1 гонконгского доллара против текущих около 6,1 гонконгского доллара.

Также выросли акции "Норникеля" (+2,1%) на новостях о возможном мировом соглашении с Росрыболовством по иску агентства на 58,7 миллиарда рублей к Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в "Норникель").

Подорожали бумаги ТМК (+2,5%), "Полюса" (+2%), "Газпрома" (+1,7%). Упали в цене префы "Мечела" (-2,8%), бумаги Мосбиржи (-2,7%), Qiwi (-1,7%), "Башнефти" (-1,7%).

ПРОГНОЗЫ

В понедельник рынок США будет закрыт в связи с Днем труда, а отсутствие важных событий на неделе в целом может создать условия для дальнейшей сдержанной фиксации прибыли, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Аналитики JPMorgan предупреждают клиентов о перегретости крипторынка

"Сегодняшний отчет по занятости в США предвещает удержание процентных ставок на низком уровне продолжительное время, что сдерживает рисковые активы от серьезного падения, но не гарантирует продолжения уверенного роста. Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу частично сняли краткосрочную перекупленность, что может позволить им на следующей неделе закрепиться выше сопротивлений 4000 и 1750 пунктов, соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3940-4040 пунктов", — оценила она.

В отсутствии выраженного негатива со стороны нефти, геополитики и вирусного фактора на будущей неделе может сохраниться общее повышательное движение на рынках, а локальные коррекции будут выкупаться, рассуждает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Преодоление индексом Мосбиржи круглой отметки 4000 пунктов — позитивный сигнал, однако устойчиво там закрепиться будет непросто без свежего сильного положительного драйвера. По нашим ожиданиям, индекс Мосбиржи в понедельник может торговаться в пределах 3925-4005 пунктов", — добавляет он.