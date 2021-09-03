МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Рубль в четверг вечером прибавляет против доллара и в меньшей степени — к евро, отыгрывая курсовую динамику форекса после выхода слабой августовской отчетности по рынку труда США. Американский финансист назвал сумасшедшей идею держать активы в долларах

Дорогая нефть и ослабление доллара к мировым валютам оказывают поддержку курсу рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.07 мск снижался на 18 копеек до 72,69 рубля, курс евро — на 9 копеек, до 86,44 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПРИБАВЛЯЕТ

Российская валюта в пятницу к вечеру растет к доллару и меньшей степени — к евро, отыгрывая укрепление европейской валюты на форексе на 0,2% до 1,1898 доллара. Доллар слабеет на данных о том, что безработица в августе ожидаемо снизилась до 5,2% с уровня июля в 5,4%, однако число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось лишь на 235 тысяч при прогнозе роста на 750 тысяч.

Стоимость нефти теряет 0,6%, достигая 72,6 доллара за баррель марки Brent. После активного роста в 20-х числах августа (с отметок в районе 65 долларов) рынок нефти стабилизируется.

При этом индекс доллара (DYX) на слабой отчетности по рынку труда США слабеет на 0,25%, до 92 пунктов, косвенно подавая сигнал об аппетите к риску, это поддерживает курс российской валюты.

Оценки Минфина о покупках валюты в следующем месяце были нейтрально восприняты рынком. Объем покупки валюты и золота по бюджетному правилу в период с 7 сентября по 6 октября 2021 года составит 327,1 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 14,9 миллиарда рублей. В период с 6 августа по 6 сентября объем покупки валюты и золота по бюджетному правилу предполагался на уровне 315,9 миллиарда рублей, по 14,4 миллиарда рублей в день.

В итоге, доллар и евро теряют к рублю 0,1-0,2%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,25 тысячи за баррель сорта Brent. Российский рынок акций вырос третий день подряд по основным индексам

ПРОГНОЗЫ

Рубль дорожает вместе с остальными валютами против доллара после трудовой статистики США за август, повысившей вероятность отсрочки завершения стимулирующих программ ФРС и сохранения дешевого долларового фондирования рискованных операций, отмечает Роман Наумов из BCS Global Markets.

"На стороне рубля играет также ожидание повышения ставки ЦБ для борьбы с достигшей 5-летних максимумов инфляции, что делает рубль более привлекательным с точки зрения операций carry-trade. Также стоит учитывать, что Минфин в сентябре незначительно увеличил объёмы покупки валюты в рамках бюджетного правила. Выплаты по внешнему долгу в сентябре составят около 1,2 миллиарда долларов", — перечисляет он курсообразующие факторы рубля.

На будущей неделе рубль может получить фундаментальную подпитку, в случае если Банк России примет решение о повышении ключевой ставки, полагает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

"Наш прогнозный диапазон для доллара на предстоящую неделю – 72,3-73,8 рубля", — оценивает он.