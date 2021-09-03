МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе повышения российского рынка акций по индексу Мосбиржи, а также стабилизации рубля к доллару и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. Американский финансист назвал сумасшедшей идею держать активы в долларах

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи повысится на следующей неделе на 0,2% до 4010 пунктов, РТС почти не изменится и составит 1733 пункта, соответственно, ожидают эксперты.

Цена на нефть марки Brent подрастет в пределах 1 доллара — до 73,3 доллара за баррель, курс евро на форексе останется немного ниже 1,19 доллара, оценивают аналитики.

Курс доллара сохранится около 72,7 рубля, евро – около 86,4 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Слабая статистика по рынку труда в США подтвердила слова главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что спешить с повышением учетной ставки не стоит, отмечает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". В то же время, существенных стимулов ФРС предложить уже не может, а администрация США от активного стимулирования экономики перешла к борьбе с инфляцией, указывает он.

В случае, если Китай в ближайшее время не обозначит конкретные меры по поддержке роста, рисковые активы могут "приуныть", добавляет аналитик.

"Меньший по сравнению с прогнозами прирост занятости подтверждает, что у ФРС нет острой необходимости для начала сокращения объемов покупки активов. Это позитивно для сырья, поскольку ослабляет доллар и позволяет рассчитывать на более устойчивый рост мировой экономики", — отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

В первый торговый день предстоящей недели общерыночная активность может быть ниже средней, поскольку торги акциями на NASDAQ и NYSE проводиться не будут из-за национального праздника США — Дня труда, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"В понедельник мы узнаем объём производственных заказов в Германии в июле, во вторник данные по торговому балансу КНР, сентябрьские индексы экономических настроений ZEW в Германии, еврозоне. В среду участники торгов обратят внимание на число открытых вакансий на рынке труда США (JOLTS) в июле", — напоминает Бахтин.

На предстоящей неделе из значимой статистики следует отметить публикацию в среду индекса ипотечного кредитования, который может продолжить снижаться, указывая на стабилизацию ситуации на рынке жилья, обращает внимание Владимир Соловьев из Промсвязьбанка. Он ожидает, что настроения участников рынка будут преимущественно нейтральными.

"В четверг отметим данные по потребительской инфляции в КНР в августе, сальдо торгового баланса Германии в июле. В этот день состоится заседание ЕЦБ по ставке. В пятницу судьбу ключевой ставки будет определять Банк России. Из статистики в этот день примечательны данные по производственной инфляции в США за август", — также добавляет Бахтин.

"Нефть будет торговаться выше 70 долларов за баррель марки Brent, однако выше 75 цена на "черное золото" в ближайшее время подняться не должна. В целом на товарных рынках можно ожидать повышательной тенденции с относительно высокой волатильностью на фоне тенденции ослабления доллара", — считает Андрей Манько из РИА Рейтинга. Эксперт дал прогноз по курсу криптовалюты Ethereum

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Российский биржевой рынок капитала в начале сентября продолжит подпитываться новыми средствами инвесторов, в том числе розничных, поэтому Манько ожидает увеличения стоимости активов. Индекс Мосбиржи сможет закрепиться выше уровня в 4000 пунктов.

По мнению Бахтина, при отсутствии выраженного негатива со стороны нефти, геополитики и вирусного фактора будущая неделя может сохранить общее повышательное движение на рынках, локальные коррекции будут продолжать выкупаться.

Однако эксперт полагает, что индексу Мосбиржи устойчиво закрепиться выше 4000 пунктов будет непросто без свежего сильного положительного драйвера.

Соловьев пока не видит импульса для роста индекса Мосбиржи выше 4000 пунктов и ожидает, что индекс сохранит свое движение в диапазоне 3900-4000 пунктов.

Целевой диапазон по индексу Московской биржи на конец недели составит 3920-4060 пунктов, отмечает Александр Осин из "Фридом Финанс". Рубль растет к доллару и меньше - к евро на фоне динамики форекса

РУБЛЬ БУДЕТ ИСКАТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

Волатильность торгов на форексе несколько возрастет, а российский рубль при этом будет слабо укрепляться, в том числе за счет сокращения геополитических рисков, считает Манько.

Рубль имеет шансы на продолжение восходящей динамики, поскольку торговый баланс РФ остаётся сильным, а внешние факторы пока существенного влияния на рубль не оказывают, рассуждает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

"Поэтому предпочитаем позитивный сценарий для рубля", — добавляет он.

При этом краткосрочное давление на курс рубля со стороны рисков нового раунда ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ в сентябре сохранится, считает Александр Осин из компании "Фридом финанс".

"По нашим оценкам, на данный момент, ключевая ставка Банка России по-прежнему ниже её расчетного справедливого значения", — добавляет он.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

"Остаются надежды на рост металлургов на ожиданиях льгот по экспортным пошлинам для части продукции. Также сектор электроэнергетики демонстрирует оживление, поскольку ранее отставал от рынка. Фиксация прибыли может продолжиться в банковском секторе", — говорит Кочетков.

Скорее всего, лучше рынка будут бумаги банков и облигации, а хуже рынка акции металлургов, считает Манько. Аналитики JPMorgan предупреждают клиентов о перегретости крипторынка

Соловьев считает, что крепость цен на нефть может оказать поддержку бумагам нефтегазового сектора. Так, он отмечает акции нефтегазового сектора ("Газпром", "Лукойл", "Новатэк"). Также лучше рынка в ближайшее время могут оказаться компании потребительского сектора ("Детский мир", "Магнит", X5) на фоне социальных выплат отдельным категориям населения от государства, считает аналитик.

Осин полагает, что сравнительно благоприятную динамику, возможно, покажут бумаги индексов Мосбиржи химии и нефтехимии, металлургии и добычи, электроэнергетики и транспорта.

"Делаем ставку на бумаги "Интер РАО". Они могут быть "защитными", но могут при новом витке покупок начать отыгрывать влияние низких мультипликаторов эмитента и большого количества денежных средств на его балансе", — говорит он.

В последнем по времени публикации рейтинге ESG компаний, подготовленном рейтинговым агентством "Эксперт РА" "Интер РАО" занимает очень высокое — восьмое место. При этом компания обладает наивысшим – среди компаний – лидеров указанного рейтинга оценочным потенциалом роста капитализации, указывает эксперт.

"Эта ситуация делает компанию потенциальным объектом инвестиций не только в рамках усилившейся сейчас тенденции поиска инвесторами отставших от рынка в ценовой динамике бумаг, но и с точки зрения интереса усиливающих на рынке влияние фондов, ориентированных на вложения в рамках стратегии устойчивого развития", — резюмирует он.