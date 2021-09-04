МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. "Августовское проклятье" рубля в последние годы теряет свою актуальность благодаря изменениям фундаментальных факторов курсообразования российской валюты, полагают опрошенные РИА Новости эксперты. Эксперт объяснил, почему рубль укрепится к осени

Кроме того, пандемия коронавируса и реакция на нее со стороны финансовых регуляторов мира может надолго или навсегда сломать любые статистические закономерности на рынках, полагают аналитики.

В прошлом месяце доллар повысился к рублю на 0,08%, в августе 2020 года — снизился на 0,5%, в августе 2017 года доллар упал на 3%, 2016-го — на 1,1%. В последние месяцы лета 2018 и 2019 годов валюта США росла почти на 5% и на 8%, соответственно.

"ПРОКЛЯТЬЕ АВГУСТА" — ИРРАЦИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

"Проклятье августа" для рубля теряет свою актуальность и скорее носит психологический характер, подтвержденный историческими событиями: уже который год рубль выглядит довольно стабильным в этот месяц, отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Аналитики дали прогноз по динамике рубля и бирж на неделю

Негативные ожидания, связанные с августом, по большому счету иррациональны и вызваны несколькими редкими негативными событиями, произошедшими более чем за 20 лет именно в этот месяц, рассуждает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Статистически август не самый плохой месяц для рубля. Самые неудачные для российской валюты — это ноябрь, декабрь и январь. Даже в июле рубль себя чувствует обычно хуже, чем в августе", — добавляет он.

ЧТО ИЗМЕНИЛО "КАРМУ" РУБЛЯ

Накопленные резервы и низкая долговая нагрузка РФ изменили отношение инвесторов к российской валюте, снизив размер кредитных дефолтных свопов РФ (оценка риска странового дефолта) к исторически минимальным значениям, считает Евстифеев из банка "Зенит". "Введение плавающего курса рубля и бюджетного правила снизили его реакцию на волатильность нефтяных котировок", — добавляет он. Эксперты предсказали замедление роста российской экономики

Важную роль в устойчивости рубля в августе сыграли и относительно стабильные отношения между Россией и Западом, чему способствовала июньская встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Вместе с высокими доходностями ОФЗ и недооцененностью российских акций все это привлекает иностранный капитал в рублевые активы, оказывая дополнительную поддержку рублю", — добавляет он.

Ситуация на внешних рынках, взбудораженных вспышкой коронавируса в Китае, быстро успокоилась: ограничительные меры оказались не столь продолжительными и жёсткими, добавляет Валерий Вайсберг из ИК "Регион", говоря об устойчивости рубля в прошедшем августе.

Фактором укрепления рубля, естественно, выступил и симпозиум ФРС США, точнее прозвучавшая на нем крайне "мягкая" риторика главы ФРС Джерома Пауэлла относительно монетарных стимулов, считает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

ТРЕНДЫ ЛОМАЮТСЯ?

Традиционный августовский риск объясняется тем, что компании в странах с развитой экономикой уплачивают в этом месяце налоги в бюджет по итогам фискального года, что формирует на глобальных рынках риски ликвидности и является негативным сигналом для инвестиционного спроса, считает Александр Осин из компании "Фридом финанс". В августе 2019 года этот риск был усилен увеличением объема эмиссии госдолга США, а 2018 года — ужесточением кредитной политики ФРС, добавляет он. Эксперты предсказали снижение российского рынка акций и рубля

Однако в этом году регуляторы США активно противодействовали подобным рискам, опасаясь их усиления под влиянием ожиданий, связанных с завершением QE (Quantitative Easing — программа количественного смягчения, программа выкупа активов, стимулирующая рост инвестиций в экономику), особенно на фоне сохраняющихся коронавирусных рисков, отмечает Осин.

Главная причина того, что август в последние годы обходится без "черных лебедей" в том, что всё страшное для рынков, и российского в частности, происходит в первой половине года, после чего идет коррекция, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "В начале 2020 года это был коронавирус, в начале 2021 года — новый раунд американских санкций с массовым оттоком средств из России", — поясняет он.

В целом же, беспрецедентное для всего мира событие — пандемия, может надолго или навсегда сломать любые статистические закономерности на рынках, полагает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Это может произойти, в том числе из-за небывалого в мировой истории вмешательства центробанков в рыночные механизмы путем вливания огромного количества ликвидности и удержания процентных ставок долгое время на исторических минимумах", — резюмировал он.

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