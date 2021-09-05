МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Лето этого года было успешным для большей части розничных паевых фондов, пишет "Коммерсант". Что ждет рубль на грядущей неделе

Самыми доходными стали ПИФы, ориентированные на высокотехнологические компании и медицину. Их стоимость выросла на 7-14%.

Доход, который бы превышал годовые ставки по вкладам, обеспечили также фонды российских акций. Этому способствовали высокие дивиденды и цены на сырье.

Потери главным образом несли фонды драгоценных металлов на фоне глобального снижения спроса на защитные активы.

Летние месяцы стали для портфельных управляющих прибыльными, хотя результаты оказались ниже, чем в предыдущие два года.

Как пишет издание со ссылкой на данные Investfunds, за три месяца из 225 крупных фондов, чистые активы которых превышают 100 миллионов рублей, рост стоимости паев показали только 190 ПИФов.

Летом 2020 и 2019 годов убыточных фондов было всего пять.

Такому результату способствовало восстановление спроса на акции компаний со стороны международных инвесторов. Международные инвесторы вложили в июле-августе в фонды, инвестирующие в акции высокотехнологических компаний, свыше $12 млрд.

"История с сильным ростом цен на товары в значительной степени была отыграна. Капитализация многих циклических компаний оказалась близкой к докризисным значениям и даже превысила их. В такой ситуации капитал стал искать новые фундаментально обоснованные идеи для инвестиций" — объяснил директор департамента управления активами Альфа-Капитал Виктор Барк.

Сопоставимый результат продемонстрировали немногочисленные фонды биотехнологий, здесь вложения принесли инвесторам доход в размере 13-16%.

Что касается убытков, то такими оказались фонды драгоценных металлов, вложения в которые обесценились на 4-14%.

Если говорить об интересных идеях до конца года, портфельные управляющие обращают внимание на инструменты с фиксированной доходностью, и в первую очередь на рублевые облигации.