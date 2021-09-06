МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается по индексу Мосбиржи, незначительно снижается по индексу РТС на ослаблении рубля к доллару, при этом бумаги "Русала" обновили максимум на новостях из Гвинеи, следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск рос на 0,27% — до 4011,48 пункта, долларовый индекс РТС снижался на 0,18%, до 1730,96 пункта. Акции "Русала" растут на 4,2% до 65 рублей, ранее в ходе торгов достигали 6,97% — 66,75 рубля — максимума за всю историю торгов на Московской бирже — на новостях о госперевороте в Гвинее, что вызвало рост цен на алюминий.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 26 копеек, до 72,98 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 86,63 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 1,38%, до 71,6 доллара за баррель.