МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник преимущественно растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Бумаги "Русала" обновили максимум

По состоянию на 10.28 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,57%, до 7,54 доллара, "Новатэка" — на 0,26%, до 252,45 доллара. Бумаги "Лукойла" дорожали на 0,08%, до 86,97 доллара, "Газпрома" — на 0,64%, до 8,77 доллара, "Газпром нефти" — на 0,5%, до 30,1 доллара.

Расписки "Норникеля" росли в цене на 1,09%, до 33,76 доллара, "Северстали" — на 0,13%, до 22,67 доллара, НЛМК — на 0,09%, до 31,97 доллара.

Бумаги ВТБ дешевели на 0,28%, до 1,4 доллара, Сбербанка — на 0,06%, до 18,07 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 0,27%, до 96,16 доллара.

GDR АФК "Система" оставалась на уровне предыдущего закрытия в 8,46 доллара. Бумаги "Магнита" дешевели на 0,87%, до 15,08 доллара, "Ленты" — дорожали на 0,24%, до 3,13 доллара.