МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник преимущественно растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

Вывеска Управляющей компании "РУСАЛ"

Бумаги "Русала" обновили максимум

По состоянию на 10.28 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,57%, до 7,54 доллара, "Новатэка" — на 0,26%, до 252,45 доллара. Бумаги "Лукойла" дорожали на 0,08%, до 86,97 доллара, "Газпрома" — на 0,64%, до 8,77 доллара, "Газпром нефти" — на 0,5%, до 30,1 доллара.

Расписки "Норникеля" росли в цене на 1,09%, до 33,76 доллара, "Северстали" — на 0,13%, до 22,67 доллара, НЛМК — на 0,09%, до 31,97 доллара.

Бумаги ВТБ дешевели на 0,28%, до 1,4 доллара, Сбербанка — на 0,06%, до 18,07 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 0,27%, до 96,16 доллара.

GDR АФК "Система" оставалась на уровне предыдущего закрытия в 8,46 доллара. Бумаги "Магнита" дешевели на 0,87%, до 15,08 доллара, "Ленты" — дорожали на 0,24%, до 3,13 доллара.