МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в понедельник вслед за ралли на азиатских фондовых биржах, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР в основном растут на новостях из Японии

По состоянию на 11.03 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,51% — до 7175,03 пункта, французский CAC 40 — на 0,59%, до 6729,84 пункта, немецкий DAX — на 0,62%, до 15878,95 пункта.

Европейские инвесторы в понедельник оценивают положительную динамику азиатских фондовых бирж, которые выросли до рекордных значений на новостях из Японии. Как сообщалось ранее, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

"Отставка премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги приводит в движение колеса для проведения выборов к концу года. Поскольку Nikkei достиг четырехмесячного максимума, европейские рынки, похоже, вернутся к показателям, которыми они закончили прошлую неделю", — заявил газете Wall Street Journal аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson).

Инвесторы также обратили внимание на статданные по Германии. Так, объем производственных заказов в стране в июле вырос на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом, аналитики ожидали показателя на уровне в минус 1%.