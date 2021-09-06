МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США умеренно растут в неторговый понедельник, свидетельствуют данные торгов. Биржи Азии закрыли торги рекордным ростом

По состоянию на 15.54 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,2%, до 35425 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,25%, до 15690 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,19%, до 4543 пунктов.

В понедельник в США отмечается День труда (Labor Day), в связи с чем основные торги на фондовых биржах не проводятся. По итогам пятницы DJIA снизился на 0,21%, до 35369,09 пункта, NASDAQ вырос на 0,21%, до 15363,5 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,03%, до 4535,43 пункта.

Инвесторы отыгрывали данные минтруда США, согласно которым безработица в стране в августе ожидаемо снизилась до 5,2% с уровня июля в 5,4%, при этом число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось лишь на 235 тысяч, в то время как аналитики прогнозировали рост на 750 тысяч.

Статистика рынка труда страны имеет особое значение для трейдеров, поскольку она может сигнализировать о возможном ужесточении монетарной политики Федеральной резервной системы США.

По мнению стратега по мировым рынкам J.P. Morgan Asset Management Керри Крейга (Kerry Craig), слова которого приводит газета Wall Street Journal, если перебои в цепочке поставок и ухудшения на рынке труда окажутся временным явлением, тогда мировые центробанки "будут держать курс" на ужесточение своей политики.