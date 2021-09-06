МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в понедельник вечером на фоне роста курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.56 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,48%, или на 8,75 доллара, до 1824,95 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,28%, до 24,727 доллара за унцию.

Давление на драгоценный металл оказывает рост курса американской валюты, которая корректируется после снижения по итогам прошлой недели. Традиционно более дорогой доллар делает золото менее выгодным приобретением для держателей иной валюты.

Кроме того, снижение стоимости золота обусловлено некоторой коррекцией после роста на 1,2% в пятницу. Препятствует коррекции слабая статистика по безработице в США.

В целом аналитики Commonwealth Bank of Australia, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, отмечают, что ситуация остается благоприятной для роста котировок золота. По словам экспертов, снижение темпов восстановления рынка труда увеличивает вероятность того, что Федрезерв США в ближайшее время не будет принимать решение о сокращении объема выкупа активов.