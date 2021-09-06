МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций на закрытии основной сессии в понедельник в очередной раз обновил уровень исторического максимума по индексу Мосбиржи, отыгрывая корпоративные истории и покупки за рубежом, индекс РТС закрылся в небольшом плюсе на фоне ослабления рубля, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,66%, до 4028,25 пункта – нового исторического максимума, долларовый индекс РТС — на 0,16%, до 1737,01 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.01 мск рос на 31 копейку, до 73,04 рубля, курс евро — на 27 копеек, до 86,67 рубля.

Большинство основных европейских площадок выросло до 1,01%, главные азиатские площадки поднялись до 2,6%.

Акции "Газпрома", имеющие значительный вес в расчете индексов поднялись на 2,12%, акции ВТБ – на 3,12%.