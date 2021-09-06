МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно ростом, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 1,13% — до 7,49 доллара, "Новатэка" — выросла на 0,51%, до 254,4 доллара, "Лукойла" — уменьшилась на 0,48%, до 86,48 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 1,86% — до 8,87 доллара, "Газпром нефти" — подешевели на 0,83%, до 29,7 доллара.

Бумаги "Норникеля" увеличились в цене на 1,08% — до 33,75 доллара, а НЛМК — на 1,13%, до 32,3 доллара, "Северстали" — на 0,8%, до 22,82 доллара.

Стоимость расписок ВТБ выросла на 2,14% — до 1,43 доллара, Сбербанка — снизилась на 0,47%, до 18 долларов. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 0,06%, до 95,96 доллара.

Цена GDR АФК "Система" уменьшилась на 0,47%, до 8,42 доллара. Бумаги "Ленты" выросли в стоимости на 0,16% — до 3,12 доллара, "Магнита" — снизились на 1,87%, до 14,93 доллара.