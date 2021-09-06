МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций обновил на закрытии основных торгов понедельника исторический максимум по индексу Мосбиржи, отыгрывая корпоративные истории и покупки на зарубежных площадках, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,66%, до 4028,25 пункта – нового исторического максимума, долларовый индекс РТС — на 0,16%, до 1737,01 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.28 мск рос на 30 копеек, до 73,03 рубля, курс евро — на 27 копеек, до 86,67 рубля.

Большинство основных европейских площадок выросло до 1,01%, главные азиатские площадки поднялись до 2,6%.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,72% — до 72,09 доллара за баррель.

"Сегодня на фоне отсутствия торгов на американских биржах из-за выходного, какой-то интенсивной динамики на российском рынке мы не наблюдали. Отыгрывались отдельные истории. Инвесторы сосредоточили свое внимание на позитивных экономических данных из Европы, а также на пятничном отчете по рынку труда США, который может затормозить ужесточение монетарных стимулов со стороны ФРС", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции "Газпрома" (+2,12%) поддержали новости о завершении укладки "Северного потока 2".

Nord Stream 2 AG, оператор проекта "Северный поток 2", сварил последнюю трубу второй нитки газопровода, теперь осуществит стыковку немецкой секции с датской и перейдет к пусконаладке, чтобы начать эксплуатацию трубопровода до конца 2021 года, сообщила компания. "Газпром" в свою очередь проинформировал о завершении укладки "Северного потока 2".

Акции ВТБ выросли на основной сессии на 3,12%. Позитива бумагам ВТБ добавляют слова главы банка Андрея Костина на Восточном экономическом форуме, что прибыль ВТБ по итогам текущего года может вырасти до более 4 миллиардов долларов.

Без новостей взлетели бумаги "Мечела": префы – на 11,65%, обыкновенные акции – на 24,75%.

Также в лидерах роста – акции ОВК (6,76%), ДВМП (5,98%), ТМК (4,97%), префы "Транснефти" (4,08%) и акции ММК (3,15%).

Первоначально рынок отреагировал на события в Гвинее, где произошел военный переворот, ростом котировок "Русала", поскольку стоимость алюминия подскочила до максимума за 13 лет, однако затем началась оценка риска, указывает Андрей Кочетков из "Открытие брокер". К закрытию основных торгов акции "Русала" снизились на 1,43%, следует из данных Мосбиржи.

"В случае закрытия границ страны и прекращения поставок бокситов, "Русал" может потерять до трети сырьевых поставок. Альтернативы выглядят значительно дороже, а также имеют технологические ограничения. На Гвинею приходится до 26,4% мировых запасов бокситов и 20% общемировой добычи. Частично ситуацию может исправить рост цен, но в данном случае уже появляется проблема выполнения поставок по заключённым контрактам", — говорит он.

"В любом случае, появляются риски резкого снижения производства и нарушения долгосрочных логистических цепочек поставки. Новые власти Гвинеи могут пересмотреть условия экспорта бокситов, что отразится, как на "Русале", так и на других потребителях сырья", — добавляет эксперт.

Также в лидерах снижения – акции НЛМК (-3,79%), расписки Qiwi (-2,8%), акции Petropavlovsk (-2,63%), "Мосэнерго" (-1,87%).

ПРОГНОЗЫ

Во вторник мы можем увидеть более интенсивное движение по индексу Мосбиржи и уйти выше отметки в 4100 пунктов, считает Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Ближайшими целями движения индикаторов выступают уровни 4050 и 1750 пунктов, а помешать восходящему движению традиционно может разве что некоторая краткосрочная перекупленность. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3970-4070 пунктов", — говорит Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Егор Жильников из Промсвязьбанка ожидает, что в ближайшие дни возможна определенная коррекция на рынке после бурного роста, так как рынок выглядит перегретым, а котировки на нефть в настоящее время находятся под давлением.