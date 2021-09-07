МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний преимущественно растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций слегка растет на внешнем позитиве

По состоянию на 10.18 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,08% — до 7,5 доллара, "Новатэка" — на 0,79%, до 256,4 доллара, "Лукойла" — на 0,02%, до 86,5 доллара, "Газпрома" — на 1,53%, до 9,01 доллара, "Газпром нефти" — снижалась на 0,42%, до 29,57 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в цене на 0,19% — до 33,69 доллара, НЛМК — на 0,22%, до 32,37 доллара. Бумаги "Северстали" дорожали на 0,09% — до 22,84 доллара,

Бумаги ВТБ дорожали на 0,49% — до 1,44 доллара, Сбербанка — на 0,03%, до 18 долларов. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшалась на 0,23% — до 95,74 доллара.

GDR АФК "Система" дорожали на 0,95% — до 8,5 доллара, "Магнита" — дешевели на 0,13%, до 14,9 доллара. Бумаги "Ленты" оставались на уровне предыдущего закрытия в 3,12 доллара.