Бумаги российских компаний преимущественно растут в цене в ходе торгов на Лондонской фондовой бирже
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний преимущественно растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 10.18 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,08% — до 7,5 доллара, "Новатэка" — на 0,79%, до 256,4 доллара, "Лукойла" — на 0,02%, до 86,5 доллара, "Газпрома" — на 1,53%, до 9,01 доллара, "Газпром нефти" — снижалась на 0,42%, до 29,57 доллара.
Расписки "Норникеля" снижались в цене на 0,19% — до 33,69 доллара, НЛМК — на 0,22%, до 32,37 доллара. Бумаги "Северстали" дорожали на 0,09% — до 22,84 доллара,
Бумаги ВТБ дорожали на 0,49% — до 1,44 доллара, Сбербанка — на 0,03%, до 18 долларов. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшалась на 0,23% — до 95,74 доллара.
GDR АФК "Система" дорожали на 0,95% — до 8,5 доллара, "Магнита" — дешевели на 0,13%, до 14,9 доллара. Бумаги "Ленты" оставались на уровне предыдущего закрытия в 3,12 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210907/834620042.html